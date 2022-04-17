Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получал звонки с угрозами в свой адрес после того как, по мнению сторонников войны с Украиной, недостаточно патриотично высказался о войне. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на два анонимных источника, близких к администрации президента.

Это произошло после того, как чиновника критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Генерального совета “Единой России” Анатолий Турчак, высказывающиеся за продолжение войны с Украиной.

«[Пескову] звонили не высокопоставленные люди – не Кадыров, тем более не Турчак. Но откуда-то же телефон Пескова звонившие взяли?» – сказал один из собеседников «Медузы».

Кадыров критиковал Пескова после того, как тот заявил, что не считает предателями и пятой колонной всех уехавших из России после начала войны. Турчак – после того, как пресс-секретарь Путина признал готовность Москвы к переговорам с Киевом и признал значительные потери в ходе войны.