Сотрудники ФСБ РФ пытались вывезти из Украины народного депутата Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем в Москву. Однако СБУ задержали его на выезде из Киевской области. Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов.

«Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях… Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась», — сказал он.

Глава Службы отметил, что украинским контрразведчикам противостояли российские фсбшники, которые хотели вывезти Медведчука из Украины.

«Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка», — сообщил Баканов.

При этом россияне вбрасывали дезинформацию, специально делали фейковые «сливы», пытались организовать «липовые» маршруты для эвакуации Медведчука.

Даже, отметил Баканов, были подготовлены «псевдо-медведчуки» для отведения внимания.

«На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в «Приднестровскую Молдавскую Республику», где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось», — отметил Баканов.

Он добавил, что Медведчука сопровождали украинские правоохранители, которые понесут за это ответственность.

«Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание», — сказал глава СБУ, отметив, что все предатели понесут наказание.