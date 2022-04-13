В украинскую столицу продолжают возвращаться иностранные дипломаты. Так в Киеве вновь открылись посольства Чехии и Молдовы.

«В Киеве снова развевается чешский флаг, вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которые мы поддерживаем в Украине», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чешской Республики в Twitter.

В МИД добавили, что Чехия «стояла и всегда будет стоять за Украину».

Работу в Киеве возобновляет и посольство Молдовы.

«С 15 апреля 2022 г. Посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном формате… Также с этой же даты консульский отдел Посольства возобновит оказание консульских услуг в Киеве, возвращаясь из Черновцов, где временно действовал», — сообщается на официальной странице в Facebook молдавского дипведомства.