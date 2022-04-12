Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если на вооружение Армении будут выделяться средства, то Баку воспримет это как недружественный шаг.

«Во второй Карабахской войне мы уничтожили армянской техники на $4-5 млрд. Часть этой техники была взята, как трофей и используется нами, еще часть — демонстрируется в Парке военных трофеев. Спрашивается, откуда у бедной Армении такие деньги? Откуда эти кредиты? Погашены ли эти кредиты или нет? Или они (кредиты) списаны? Если бы этих кредитов не было, то, абсолютно уверен, необходимости во Второй Карабахской войне не осталось бы», сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

По его словам, если бы Армении не выделялись такие значительные средства на вооружение, то Ереван «склонив голову пришел бы договариваться» с Баку (о мире). «Поэтому, если на вооружение Армении будут выделяться деньги, то мы будем воспринимать это как недружественный шаг и реагировать соответственно», — подчеркнул Алиев.

Алиев отметил, что сейчас главный вопрос — это нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. «Любые организации, которые готовы внести вклад в этот процесс, приемлемы. Армения положительно отнеслась к нашим 5 базовым принципам нормализации отношений. Я хотел прояснить этот момент на встрече в Брюсселе (6 апреля) и получил нужный ответ. Если Армения принимает эти 5 принципов, то это означает, что Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану», — подчеркнул он.

Президент добавил: «азербайджано-армянские рабочие группы по подготовке мирного договора и делимитации границ будут сформированы до конца апреля и должны начать работу как можно быстрее».