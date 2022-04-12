Армянские оппозиционные депутаты уже несколько часов стоят около блокпоста — российские миротворцы им не разрешили въехать в Карабахский регион Азербайджана. Об этом сообщают армянские СМИ.

Связаться с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном также им никак не удалось, он отключил телефон.

Депутат Гегам Манукян сообщил, что на КПП миротворцев они столкнулись с «недопустимой реальностью». У миротворцев в руках были списки с фамилиями депутатов и с пометками. Им без объяснений сказали, что въезд в Карабах запрещён.

В депутат Ваге Акопян пожаловался, что «они обратились к российской стороне, которая не дает комментариев».