Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на таблоид BILD.

Издание, ссылаясь в свою очередь на украинские правительственные круги, утверждает, что Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитом в Польше.

«Однако Зеленский «не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве», в то время как «другие политики из ЕС могут прибыть», — цитирует BILD слова анонимного источника.

Это решение связано с «тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым».

Кроме того, Штайнмайеру вменяется то, что он «был большим приверженцем спорного газопровода «Северный поток 2″ и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства», сообщил таблоид.

По информации BILD, ведомство президента ФРГ получило «четкое заявление» из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена.