Министерство образования, науки и спорта Армении предложило местным школам увеличить число русских классов из-за приезда большого числа русскоязычных в страну. Об этом сообщает портал Mediamax.

Отмечается, что приток русскоязычных граждан усилился в Армении на фоне активизации русскоязычной деловой среды и ее инвестиций в страну.

«Мы предложили по необходимости расширить количество классов с русскоязычным преподаванием в армянских школах, в том числе — в старших классах. Данные классы рассчитаны в основном на граждан РФ, а также граждан других иностранных государств», — говорится в сообщении.

Армянское министерство также рассчитывает на помощь России в доработке содержания учебников на русском языке, разработке программы переподготовки учителей и проведении курсов повышения квалификации.