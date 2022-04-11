Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам», в том числе в сфере культуры.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Медведев подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.