Согласно информации ГУГДП, что в связи с туманной погодой, наблюдаемой на территории страны, видимость ограничена.

На некоторых участках автомагистралей видимость может ограничиться до 50-500 метров, что создаст определенные трудности для водителей.

«Поэтому просьба к водителям быть более внимательными в такую погоду, а пешеходам учесть то, что в такую погоду водителям сложно видеть проезжую часть дороги, и поэтому не забывать об ответственности в туманную погоду», — говорится в информации дорожной полиции.