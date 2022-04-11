Власти Варшавы рассказали об изъятии российской недвижимости по адресу Собеского, 100, для последующей передачи украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

«Мы приняли в собственность здание и хотим передать его нашим украинским друзьям», — сказал он.

Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.