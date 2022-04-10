Альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьер-министра Виктора Орбана одержал победу на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля. Об этом сообщает Национальный избирательный офис Венгрии.

По итогам окончательного подсчета голосов на всех избирательных участках, Фидес-ХДНП получила 135 мест в парламенте из 199. Из них 87 мандатов получены в одномандатных округах, а остальные 48 — по партийному списку.

На втором месте находится коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем. Политическая сила получит 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения «Наша Родина» и одно — у Немецкого национального списка. Итоговая явка на парламентских выборах составила 70,21 процента.