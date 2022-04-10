Россиянам следует сплотиться в такое нелёгкое для страны время, и эта подлинная солидарность поможет отразить удары внешних и внутренних врагов. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях в Москве.

«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», — подчеркнул глава РПЦ.

Только таким образом «будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних и устроить жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви», уверен он. Также патриарх обратился к властям и пожелал им достойно вынести испытания, стойко и смирено неся службу.