Джулиан Леннон нарушил свое давнее обещание никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя британской рок-группы The Beatles Джона Леннона. В рамках онлайн-марафона Stand Up For Ukraine Джулиан впервые публично спел Imagine, информирует New York Post.

В Twitter 59-летний Джулиан написал: «Война в Украине — это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, которым мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы «Imagine».

Раньше он говорил, что исполнит эту песню только «если начнется конец света».

«Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-либо думал бы спеть «Imagine», был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. — Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов и искать убежища в другом месте», — сказал он.

Леннон призвал мировых лидеров «и всех, кто верит в чувство «Imagine», встать на защиту беженцев всюду».

В песне «Imagine» Джон Леннон изложил свои взгляды и мнения относительно того, каким должен быть мир. Она стала своеобразным антивоенным гимном.