Законопроект по ускорению процедуры одобрения властями поставок оружия на Тайвань предложил сенатор-республиканец Джош Хоули, сообщили в пресс-службе Сената США.

Согласно законопроекту одобрение Конгрессом и другими административными органами поставок оружия на Тайвань должно проходить так быстро, как только это возможно, в свете возрастающей угрозы нападения Китая на остров.

Хоули перечислил виды вооружений, в отношении которых должна быть упрощена процедура одобрения: морские мины, противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружений, необходимые для организации асимметричного ответа на вторжение.

Если законопроект будет принят, напоминает Хоули, Тайвань войдет в круг таких государств, как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и страны НАТО, для которых действуют свои процедуры экспорта. Процедура получения лицензий на поставки будет протекать быстрее, а время, необходимое на изучение Конгрессом конкретных поставок сократится вдвое.

Хуоли подчеркнул необходимость рассмотреть законопроект как можно скорее, чтобы дать Тайваню приготовиться к возможному вторжению.