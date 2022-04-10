Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало., передают РИА Новости.

Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден уже сообщил о намерении побороться за второй срок.

«Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — спросил Трамп своих сторонников на митинге в Северной Каролине.

Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.

«От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали», — заявил Трамп.