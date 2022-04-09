Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским углубление военно-политических отношений между странами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии Джонсона. Также стороны обсудили вопрос долгосрочной поддержки Украины и выделения дополнительной военной и финансовой помощи.

«Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудили долгосрочную поддержку Украины, премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи», — сказал представитель премьер-министра Великобритании.

Встречу лидеров стран подтвердил и заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания — лидер в оборонной поддержке Украины», — написал он на своей странице в соцсети.