Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью индийскому телеканалу Republic TV, что Индия и Китай могут стать одними из гарантов украинской безопасности, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. <…> Я думаю, что Индия, если [у нее] будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия — очень могущественное государство мира», — сказал он.

Зеленский добавил, что также роль гаранта безопасности Украины предлагается Турции.