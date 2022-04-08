Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в €30 млрд, включая вертолеты, яхты и дома, о заморозке активов перед Еврокомиссией «отчиталась половина стран ЕС». Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины, — заявил он. — У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолеты, яхты, недвижимость».