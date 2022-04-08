Индекс мировых цен на еду в мире подскочил на 12,6 процента в марте, до исторического рекорда, говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В марте среднее значение индекса составило 159,3 пункта, что на 17,9 пункта выше его февральского значения. Показатель достиг самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году.

Такая тенденция связана с рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые, мясо, а также со значительным подорожанием сахара и молочной продукции, отметили в ФАО.