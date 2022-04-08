Турция в ближайшие дни предпримет инициативу по нормализации отношений с Египтом, сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы предпринимаем шаги по нормализации отношений с Египтом. В ближайшие дни мы совершим некоторые из них. Обе страны представляют друг друга на уровне советников-посланников, срок нахождения в должности нашего посланника истек, мы назначим нового представителя. Если завтра мы примем решение открыть посольство, тогда и послов [на взаимной основе] назначим», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО.