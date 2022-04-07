Армия Китая примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй, передает РИА «Новости».

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства», — заявил Тань Кэфэй, комментируя одобрение США сделки с Тайванем по вооружениям, включая ЗРК Patriot.

Он подчеркнул, что «Народно-освободительная армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня, а также будет непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность».