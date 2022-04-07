США и их союзники будут добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Вы правы, доходы от поставок нефти и газа — главные доходы, которые остались у России. И мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток 2″, мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», — сказал Сингх в эфире телеканала CNN.

Как отметил представитель Белого дома, реализация подобных мер потребует времени. «Однако в конечном счете мы рассчитываем лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа», — подчеркнул чиновник США высокого ранга.