Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсуждается вопрос запрещения транзита в Калининград через территорию Литвы. Об этом сообщает Delfi.

Но, по словам Шимоните, в одностороннем порядке такое решение Вильнюс принять не может.

«Упрощенный транзит — это не просто наше решение, это трехстороннее соглашение: не только в Литве, где у страны может быть очень сильное или менее сильное мнение, это обязательство ЕС. И все же мы не можем игнорировать взгляды Евросоюза как цивилизованного сообщества на то, как решать этот вопрос», — заявила премьер-министр.

Шимоните считает что вводить сразу все ограничения неуместно, хотя Россия не выполняет международные обязательства.

«Слышатся призывы: поступайте так, реагируйте иначе. Если бы мы еще 25 февраля отреагировали всем тем, что мы делаем сейчас, неизвестно, что бы мы делали сейчас, если бы не осталось никаких дополнительных шагов, чтобы поднять для Кремля цену этой войны», — добавила премьер-министр Литвы.