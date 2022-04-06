Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 — дети. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время круглого стола о политических и правовых последствиях преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи.

«Российские войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя», — рассказал Бойченко.

Он призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.

По словам городского головы, Мариуполь сейчас почти полностью разрушен российскими войсками.

«Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление — тысячи убитых мирных мариупольцев», — заявил Бойченко.