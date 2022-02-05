По одну сторону убийцы детей, а по другую – циники, делающие шоу

История повторяется. Снова в Азербайджане совершено жестокое убийство маленькой девочки и снова местные телеканалы делают шоу из человеческой трагедии. И как бы ведущие не пытались маскироваться, изображая на лице боль и страдание, язык их тела и то, в какой форме они преподносят зрителю информацию, говорит об их цинизме и пренебрежении к нормам морали и нравственности.

Но это не все. Налицо нарушение закона – вмешательство в деятельность следователя, прокурора, в какой бы то ни было форме, недопустимо. Однако это происходит и не в первый раз. И нет никого, кто спросил бы с нарушителей по всей строгости закона. И вся эта «порнография» творится на фоне недавно принятого Закона о СМИ.

Вы, наверное, догадались, что речь идет о передачах Заура Бахшалиева и Хошгадам Идаятгызы, которые ради шоу пустились во все тяжкие, нередко прибегая ко лжи и аферам. Да, да, именно так. Мы прекрасно помним, как Х.Идаятгызы неоднократно вводила телезрителей в заблуждение, инсценируя «серьезные» расследования, приглашая на передачи подученных, подставных лиц, а одному мужчине даже сделали укол, чтобы он на время трансляции не смог встать с медицинской каталки, создав таким образом видимость тяжелобольного. И никто не спросит, а что тяжелобольной делает в телестудии, когда должен находиться в реанимации. Свежа еще память о том, как стоя под елками AzTV, ведущая «вещала» из Саратова.

А теперь перейдем к передаче Заура Бахшалиева Bizimləsən, где ведущий вышел под овации зрителей в зал и «разоблачил» преступника.

Обо всем по порядку. 31 января в 10-метровом колодце на территории поселка Гала Хазарского района было найдено тело убитой 4-летней Марьям Гусейнли. Как уже ранее сообщал Minval.az, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок был убит за несколько дней до обнаружения. Девочку забили до смерти.

Поиски малышки начались после того, как 23 января житель поселка Талех Аллахъяров обратился в полицию с заявлением об исчезновении его дочери. В начале января мужчина оставил ребенка на несколько дней у соседей, а сам уехал неизвестно куда. Матери у малышки нет. Точнее, мать, если ее можно назвать таковой, жива, но она бросила своего ребенка, свою плоть и кровь на мужа – бездельника и наркомана.

Когда Аллахъяров вернулся домой (дачный массив «Хашахуна») и направился к соседям, чтобы забрать дочь, то ребенка на месте не обнаружил. Соседи солгали, сказав, что не знают, где она. Не оказалось дома и самого «отца» семейства Мехмана Мансурова (1990 г.р.). Естественно, первым в круг подозреваемых попал Мансуров и очень скоро оперативники уголовного розыска замкнули на его запястьях наручники.

Во время допроса задержанный показал, что Марьям якобы внезапно скончалась, произошло это 22 января. Свою вину в убийстве задержанный не признает. Он заявил, что бил девочку, когда она не слушалась его, но только и всего. А 22 числа он якобы обнаружил ребенка без признаков жизни и даже пытался сделать ему искусственное дыхание. Но поняв, что девочка мертва, Мансуров решил избавиться от тела. Бросил его в колодец и засыпал землей. В связи с этим Мансурову была инкриминирована статья 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Но, кроме этого, у следствия была и другая информация, указывающая на систематическое избиение малышки. На теле ребенка экспертами были зафиксированы кровоподтеки и следы, возникшие в результате еще более ранних побоев. А эти детали расследования указывали на причастность к нанесению увечий со стороны отца ребенка. Более того, следствие располагало видео, где отец просунул голову тогда еще трехлетней Марьям в петлю, продетую через потолочную балку, и немного затянул ее. Свои действия этот подонок снимал на камеру мобильного телефона. Видео предназначалось матери Марьям, что сбежала от него. Таким образом, мужчина хотел отомстить женщине, сделать ей больно. Он говорил малышке, что, когда она умрет, то ее мать поверит в серьезность его намерений.

Вы бы видели ужас в глазах маленькой Марьям, словами это не описать. Ребенок, съежившись, стоял на стульчике и тихо плакал, боясь даже дать волю своим слезам.

И пока следствие собирало улики против Талеха Аллахъярова и готовилось к его задержанию, Заур Бахшалиев пригласил отца Марьям в студию и продемонстрировал эти леденящие кровь кадры на всю страну, проигнорировав требования закона о недопустимости вмешательства в деятельность следователя и другие нормативные акты.

А перед этим Заур Бахшалиев вышел в студию под аплодисменты и проанонсировал эти самые действия, словно это он вывел отца малышки на «чистую воду» и разоблачил его. При виде испуганного ребенка на кадрах в зале заплакали все и их слезы были искренними. У всех есть дети. А преступные действия, направленные против несовершеннолетних, отзываются острой болью в сердце каждого.

В это время Заур ходил по залу студии и восклицал: «Марьям, что они с тобой сделали?!», еще больше заставляя людей плакать и стонать.

Вот оно – настоящее шоу, вечер удался! Маленькая несчастная малышка Марьям подняла рейтинг передачи.

Знаете, мне стало противно, просто отвратительно от этого зрелища. Настолько все это выглядело циничным. Почему жизнь человека так обесценилась? Почему по одну сторону убийцы и насильники, а по другую – циники, делающие шоу, и толпа, жаждущая зрелищ?

В беседе с Minval.az сотрудники Прокуратуры Хазарского района заявили, что передача Заура Бахшалиева нарушила все планы следствия, правоохранители арестовали Аллахъярова сразу после передачи. Ему предъявили обвинение по статье 133.2.4 (истязание и жестокое обращение) Уголовного кодекса АР.

Точно такое же извращение или циничный идиотизм, называйте, как хотите, наблюдались два года назад на «хошгадамском шоу» после исчезновения жительницы села Дондар Гушчу 10-летней Нармин Гулиевой. Девочку искали 46 дней, а спустя указанное время ее нашли сожженной.

Как только весть об исчезновении Нармин облетела всю страну, Х.Идаятгызы, засучив рукава, занялась организацией очередного шоу Səni axtarıram («Ищу тебя»).

С самого начала поисков телеведущая по одному приглашала родственников пропавшей. На передачу пришли бабушка Нармин, ее мать, отец, дяди, их жены. Более того, она поехала в Товуз и допросила двоюродных братьев Нармин, даже несовершеннолетних. Это при том, что все близкие родственники первыми попали в круг подозреваемых. Ведь, напомним, Нармин пропала со двора дома своего дяди Лятифа Гулиева.

Естественно, что все эти показные «старания» не могли принести никаких положительных результатов, наоборот, Х.Идаятгызы оказала оперативникам медвежью услугу. И в этом виновата не только она, но и тогдашнее руководство Управления полиции Товузского района.

Х.Идаятгызы вмешалась в оперативно-розыскную деятельность и внесла путаницу в расследование. Потому что подозреваемые, к поведению которых присматривались правоохранители, следя за передачей Хошгадам, знали обо всем, что говорили свидетели преступления и определили для себя дальнейшие действия.

Знаете, что самое страшное? Нармин и Марьям — не единственные и не последние убиенные. Будут еще жертвы. Будут еще шоу.

Это нездоровая тенденция. Мы стоим на пороге великой катастрофы. К ней нас приведут профессиональная некомпетентность, равнодушие и циничность.

Рамелла Ибрагимхалилова