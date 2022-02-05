Плохие новости для Еревана: ЮНЕСКО зафиксирует факты армянского вандализма

На состоявшихся 4 февраля видеопереговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя ЕС Шарля Мишеля была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Тем самым можно с полной уверенностью констатировать очередной и ошеломительный дипломатический успех Азербайджана. После освобождения Карабахского региона от армянской оккупации Ереван лицемерно стал обвинять Баку в якобы уничтожении христианского культурного наследия на этой территории.

Выдавая христианские памятники Кавказской Албании за «вещественные доказательства многовековой истории армянского народа в Карабахе», Армения за годы оккупации занималась разрушением, осквернением, разграблением и присвоением культурного наследия Азербайджана.

Стремясь полностью стереть историко-культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе, армянские оккупанты разрушили мусульманские памятники, арменизировав христианские храмы Кавказской Албании. Целью этих преступных деяний было намерение скрыть неоспоримые факты переселения армян на эти земли с начала XIX века и сотворить поддельные исторические «доказательства» якобы тысячелетнего их присутствия в этих краях.

Сразу после окончания 44-дневной войны в конце ноября 2020 года ЮНЕСКО предложила направить экспертную миссию для предварительной инвентаризации культурных объектов на освобожденных территориях Азербайджана. Однако данный визит затягивался, чем пользовалась армянская пропаганда для обвинения Азербайджана в том, что миссия ЮНЕСКО разоблачит политику по «уничтожению армянских памятников». Но настоящая причина затянувшегося визита экспертов ЮНЕСКО кроется в условии, справедливо выдвинутом Азербайджаном.

В Баку считают, что раз ЮНЕСКО хочет ознакомиться с состоянием христианских памятников Карабахского региона, то почему бы экспертам международной организации не проинспектировать ситуацию и с мусульманскими объектами. Ведь в противном случае ЮНЕСКО можно обвинить в том, что эта организация ставит выше христианское наследие, принижая мусульманскую культуру.

Понимая это, Армения пыталась помешать визиту миссии ЮНЕСКО и попала в собственную ловушку. Ранее Армения обвиняла Азербайджан в противодействии визиту, а после сама же стала противиться, поставив себя в неудобное положение перед ЮНЕСКО.

Однако уловки Еревана не сработали и весть о том, что стороны договорились об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, подтверждает факт принятия международной организацией во внимание условий Баку. Миссия ЮНЕСКО ознакомится с состоянием мусульманского, а по существу, азербайджанского культурного наследия не только в Карабахском регионе Азербайджана, но и в самой Армении — местах исторического проживания азербайджанцев, изгнанных оттуда в 1988 -1989 годах.

Иными словами, экспертная миссия ЮНЕСКО во время посещения освобожденных территорий будет лицезреть результаты многолетней армянской оккупации: стертые с лица земли населенные пункты, превращенные в свинарники мечети, оскверненные памятники историко-культурного наследия азербайджанского народа. В фокусе внимания миссии ЮНЕСКО будут находиться и разрушенные мусульманские кладбища, святилища и мечети на территории Армении.

При этом миссия ЮНЕСКО будет посещать Карабахский регион, как составную часть Азербайджана, через остальную территорию нашей страны. Хотя армянская сторона пыталась добиться возможности посещения Карабаха миссией ЮНЕСКО через территорию Армении. Это тоже является немаловажным нюансом дипломатического успеха Азербайджана.

По официальным данным, в результате агрессии Армении против Азербайджана на ныне деоккупированных территориях были уничтожены 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятника, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц.

Кроме того, на территории современной Армении многие годы уничтожалось историко-культурное наследие азербайджанского народа. До 1988 года единственной действующей мечетью в Ереване оставалась Демирбулагская. Эту мечеть подожгли 23 февраля 1988 года, во время насильственного изгнания азербайджанцев из Еревана. Позднее мечеть разрушили, а затем бульдозерами сравняли с землей.

Голубая мечеть в Ереване уцелела лишь потому, что в советское время в этом культовом сооружении располагался музей. От ереванской мечети Аббаса Мирзы (Сардара), построенной в XIX веке, остался лишь маленький фрагмент стены.

Еще одна мечеть находится в селе Андокаван (датируется XVII-XVIII веками), другая — в Зоракерте (XIX-XX века). Оба культовых сооружения находятся в очень плачевном состоянии, на грани уничтожения.

Американский археолог Филип Коль, указывая на преобладание мусульманского населения на территории Армении до подписания Тюркменчайского договора и последовавших за ним этнических перемещений, отмечал, что «к какой бы демографической статистике мы не обратились, не подлежит никакому сомнению, что значительные материальные памятники ислама должны были существовать в этом регионе». «Их почти полное отсутствие в наши дни не может быть случайным», — подчеркивал он.

И действительно, это явление не случайно, а является целенаправленной политикой, проводимой Арменией по уничтожению следов проживания азербайджанцев на своих исторических землях. Учитывая плачевное состояние мусульманского культурного наследия на территории Армении, уже сейчас нетрудно догадаться в том, что миссия ЮНЕСКО зафиксирует множество фактов армянского вандализма не только в Карабахском регионе Азербайджана.

Асиф Айдынлы, автор Minval.az