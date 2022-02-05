Bloomberg сообщил о начале «вторжения» России в Украину: фото

Американское информационное агентство Bloomberg ошибочно опубликовало новость о том, что Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Об этом сообщает New York Post.

Информацию про ошибку Bloomberg сообщила аналитик и специалист по российской политике Ольга Лаутман. По ее словам, новость была доступна полчаса. При попытке прочитать подробности сайт выдавал ошибку.

«Я зашла на сайт и увидела экстренные новости, но знала, что это неправда, потому что я имею дело с Украиной и узнаю об этом одной из первых. Это странно и довольно большая ошибка, учитывая, что это потенциально крупномасштабное вторжение, и все на взводе», — заявила Лаутман.

«Заголовок Russia Invades Ukraine был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени [около 00:00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в заявлении на сайте агентства.