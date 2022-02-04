«Карабах» обнародовал заявку на матчи Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» представил полную заявку на матчи стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу против французского «Марселя», сообщает Sputnik Азербайджан.

Главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов включил в состав команды на предстоящие еврокубковые матчи 28 футболистов.

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В заявку «Карабаха» также вошли и новобранцы — вратарь Лука Гугешашвили, португальский полузащитник Леандро Андраде и молодой азербайджанский форвард Рустам Ахмедзаде.

Больше всего в заявке агдамского клуба защитников (10 человек). Это, скорее всего, свидетельствует о том, что Гурбан Гурбанов изберет в предстоящих матчах более оборонительную схему игры.

Кстати, травмированный вратарь Шахруддин Магомедалиев также включен в заявку, судя по всему, Гурбанов рассчитывает на опытного голкипера.

Заявка агдамского «Карабаха» на предстоящие еврокубковые матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Шахруддин Магомедалиев, Эмиль Балаев, Лука Гугешашвили, Амин Рамазанов, Айхан Аразлы.

Защитники: Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Замик Алиев, Торал Байрамов, Марко Вешович, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Кевин Медина.

Полузащитники: Гара Гараев, Патрик Андраде, Ричард Алмейда, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Кади, Нихад Гулиев.

Нападающие: Муса Гурбанлы, Ибрахима Ваджи, Рамиль Шейдаев, Рустам Ахмедзаде.

Напомним, что «Карабах» занял второе место в групповой стадии Лиги конференций УЕФА и впервые вышел в стадию плей-офф, где за путевку в 1/8 финала сыграет с французским «Марселем».

Первый матч пройдет во Франции 17 февраля, ответная встреча 24 февраля в Баку.