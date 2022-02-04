Венгрия заблокировала участие Украины в киберцентре при НАТО

Венгрия заблокировала участие Украины в объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО, сообщило в пятницу интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на собственный источник.

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Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одна из европейских стран заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО.

«Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)», — говорится в сообщении.