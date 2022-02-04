Мсье Бюиссону и его кукловодам пора привыкать к новым реалиям

Небезызвестный Жан-Кристоф Бюиссон, заместитель главного редактора Le Figaro, разразился в Twitter очередным скандальным постом: оказывается, «Азербайджан продолжает культурный геноцид армянского наследия в «Арцахе» (кавычки наши — Minval) при полном и всеобщем молчаливом одобрении. На это не реагирует никто, особенно — правительство Франции и ЮНЕСКО, а Евросоюз с удовлетворением заявляет об энергетическом партнерстве с Баку».

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После того вандализма, который учинили на оккупированных землях Азербайджана армянские агрессоры, Еревану и его разнообразным лоббистам по поводу «культурного геноцида» лучше помолчать.

Но это еще не все. Судя по всему, проходящее в Баку заседание Консультативного совета Южного газового коридора вызвало у армянских лоббистов истерику с элементами паники.

Здесь прекрасно понимают, что энергетические договоренности с Баку, особенно на фоне нынешнего «холодного кризиса» в Европе, повышают значимость отношений с Азербайджаном для Европы, и отдают себе отчет, насколько это, подберем самый вежливый эпитет, «осложнит задачу» для «армянского лобби». Начистоту говоря, азербайджанские энергетические проекты уже давно вызывают бешеную злобу у Еревана. В 1993 году здесь озвучивали угрозы от имени террористических группировок.

Накануне 44-дневной войны —строили планы ракетных ударов по «нефтяному кластеру» в Баку. Теперь главным оружием стал господин Бюиссон. Только вот у его аргументов шансов «сработать» еще меньше, чем у ракеты СКАД, взорванной после азербайджанского удара вместе с пусковой установкой — куда-то долететь. Так что остаётся только посоветовать мсье Бюиссону и его кукловодам привыкать к новым реалиям.

Отдел политики Minval.az