Помнят ли в ООН о «корпоративной этике»?

Программа развития ООН оказалась в эпицентре малоприятного скандала. Как установили азербайджанские журналисты, высокопоставленный сотрудник ПРООН Армен Григорян, который сегодня представляет эту программу в Северной Македонии, регулярно постит в соцсетях, скажем так, материалы, отражающие армянскую точку зрения — то о «войне между Азербайджаном и Арцахом», то о своей поездке в оккупированный на тот момент Карабах и т.д. Немало и «перепостов» из аккаунта, к примеру, Никола Пашиняна — о новых полетах армянских ВВС и прочих «военных достижениях».

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И это не единственный такого рода прецедент. Схожую активность в соцсетях развернула Наринэ Саакян, представляющая ПР ООН в Туркменистане, разместила у себя на странице пост бывшего омбудсмена Армении Армена Тонояна, провозгласившего: «Единство Армении, Арперепоцаха и диаспоры! Спасибо, Франция!»

А вот тут необходимо пояснение. Понятно, что аккаунт в соцсетях — это как бы «личное пространство», где не возбраняется обмениваться впечатлениями по поводу игры любимой футбольной команды, постить фотографии в стиле «это я на пляже» или «посмотрите, как я зажарил мясо на гриле». Тем более ожидаемо, что на личном уровне Армен Григорян, Наринэ Саакян и т.д. могут — и, будем реалистами — станут поддерживать Армению.

Но эти персоны — сотрудники ООН, Более того, они представляют ООН, точнее, ПРООН в Македонии и Туркменистане, обладают официальным статусом и даже дипломатической неприкосновенностью. И вот тут уже и в отношении публичных заявлений, и аккаунтов в соцсетях действует одно и то же правило: дипломат не имеет право на личное мнение, симпатии и антипатии. Он должен выражать официальную позицию той страны или той международной организации, которую представляет.

Но как тогда понимать ту «активность с армянским акцентом», которую развернули в соцсетях, в том числе и на официальных аккаунтах своих представительств, вышеупомянутые господа с заканчивающимися на «-ян» фамилиями?

Нынешний скандал, возможно, не идет по своим масштабам ни в какое сравнение с историей вокруг специальной программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», в рамках которой находившийся под санкциями саддамовский Ирак получил право продавать ограниченное количество нефти и под контролем ООН приобретать на эти деньги продовольствие, лекарства и т.д. А ее «ооновский» руководитель Бенон Севан, этнический армянин с греческого Кипра, превратил эту программу в коррупционную «кормушку», на которой неплохо «наваривались» и саддамовский режим, и чиновники ООН, и армянские лоббисты в той же Франции, которые выступали за скорейшее снятие санкций с Ирака.

Но тем не менее и здесь речь идет об одном из основополагающих правил в дипломатии. А этические нормы и правила или соблюдают, или нет.

Возможно, конечно, что вышеупомянутые господа чувствуют себя столь уверенно, потому что заместителем руководителя управления кадров при штаб-квартире ПРООН является некая Наира Григорян. Но, во-первых, смеем предположить, что госпожа Григорян — это все же не генсек ООН Антониу Гутерреш и не администратор ПРООН Ахим Стайнер. А значит, вопросы уже не персонально к ним, а к руководству ООН.

Отдел политики Minval.az