В Ереване девочку заставляли есть землю и экскременты из-за того, что ее отец пакистанец

Жительница Еревана заявила, что ее дочь, посещая с марта 2019 года до 14-го октября 2021 года один из детских садов армянской столицы, подвергалась насилию со стороны нянечек и воспитательниц из-за того, что отцом ребенка является пакистанец. Они подвергали ее пыткам, привлекая к этому детей.

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Девочка подвергалась насилию сексуального характера, ей связывали веревкой руки и шею, жгли грудь горячей железной игрушкой, заставляли есть землю, траву, экскременты.

Сообщение о насилии в отношении воспитанницы ереванского детсада поступило в полицию, подтвердили агентству «Новости-Армения» замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян.