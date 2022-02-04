Армяне, как всегда, прикинулись «чайниками»  

На фоне обрастающей подробностями провокационной выходки Союза армян России (САР) — демонстрации в Москве по случаю 30-летия армянской армии фильма, посвященного пособнику немецких фашистов Гарегину Нжде, в информационную повестку ворвался новый скандал.

Так, ряд армянских Telegram-каналов распространил информацию о том, что в план праздничных мероприятий на 2022 год города Сочи был включен День победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года․

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По информации мэрии Сочи, их официальный сайт был взломан, а затем злоумышленники внесли ложные записи, провоцирующие межнациональные конфликты. Однако дальнейшее развитие событий показывает, что вся эта шумиха поднята, чтобы отвлечь внимание российской общественности от провокационной выходки САР.

В связи с этим вице-президент САР Левон Муканян в интервью изданию «Ридус» заявил, что политика Азербайджана состоит в том, чтобы «навязать этот (армяно-азербайджанский – ред.) конфликт всем государствам, где только можно».

Ранее Муканян, комментируя российским СМИ сорванный в Москве показ фильма, вновь затянул унылую волынку про то, что САР никто не представил факты о том, что Нжде был пособником Гитлера.

«Мы на высоком уровне много раз просили: пожалуйста, дайте нам документальные подтверждения того, что он якобы являлся нацистским пособником. Если в архивах ФСБ есть факты и данные, пожалуйста, предоставьте. Но за столько лет ещё никто нам эти факты не представил», — заявил Муканян.

Муканян явно кривит душой. В феврале 2020 года в госдуме состоялся «круглый стол» на тему «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений». Выступивший на мероприятии российский публицист, историк и телеведущий Дионис Каптарь привел конкретные факты из биографии Ндже о его сотрудничестве с нацистами.

Присутствовавшие на «круглом столе» представители армянской диаспоры попытались помешать выступлению Каптаря. Первый вице-президент САР Лусик Гукасян атаковала Каптаря бессвязной гневной тирадой в защиту Нжде и поставила под сомнение компетентность докладчика. Ее выпад был остановлен вмешательством модератора, однако затем в перепалку вступил другой — вице-президент САР Левон Муканян, выкрикивая с места оскорбления в адрес докладчика. Вот так армянская диаспора отвечает на неопровержимые факты сотрудничества Нжде с немецкими фашистами.

Во всей этой скандальной истории с показом фильма про Нжде и жалкими потугами САР отвлечь внимание общественности от этого события весьма примечательно поведение азербайджанской диаспоры России. На провокацию САР сперва оперативно отреагировал Консультативный совет «Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России», в заявлении которого подчеркивается, что демонстрация художественного фильма «Гарегин Нжде» — не что иное, как оскорбление памяти погибших и прошедших через ужасы Великой Отечественной войны.

И только на четвертый день после показа фильма про «Нжде», когда в сети развернулись ожесточенные дискуссии, а САР выступил с неоднократными обвинениями в адрес Азербайджана, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос), наконец-то, удосужилась выступить с соответствующим заявлением. Видимо в ФНКА АзерРос следовали принципу — лучше поздно, чем никогда. Ранее, когда глава САР Ара Абрамян выступал с резкими и провокационными заявлениями в адрес азербайджанской диаспоры, ФНКА АзерРос всегда хранила гробовое молчание…

Асиф Айдынлы