Террористы VOMA собрались открыть филиал прямо под носом у российских миротворцев

В Армении в очередной раз напомнила о себе небезызвестная террористическая сеть VOMA. Напомним: это та самая VOMA, которая еще накануне и во время 44-дневной войны активно вербовала наемников для участия в боевых действиях и проводила «тренировочные сборы» соответствующей направленности. Руководит ее деятельностью небезызвестный Вова Вартанов, отставной диверсант, тот самый, который открыто советовал Армении сотрудничать с ИГИЛ.

Сегодня эта группировка продолжает активно действовать в Армении, выступая как едва ли не главный инструмент политики «нация-армия», организует тренировочные лагеря, открывает филиалы и даже формирует собственный «батальон».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Как сообщает эта организация в своем ТГ-канале, VOMA за прошедший год открыла в регионах Армении 13 своих филиалов, подготовила около 2 тысяч добровольцев и еще военных инструкторов для «партнёрских организаций». А еще объявляет: «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и с радостью сообщаем, что в 2022 году планируется открытие как минимум 2-х филиалов в городах Армении: Степанакерт и Джермук. Помимо этого, нам предстоит колоссальная работа по улучшению качества обучения и работы филиалов, проведения сборов, курсов и многое другое».

Здесь господину Вартанову надо бы подучить географию. Тогда бы он уяснил для себя, что никакого «города Степанакерт в Армении» не существует, а есть азербайджанский Ханкенди. Но с такой географией в Армении всегда было плохо, и не только у Вовы Вартанова, а результат этих «пробелов в знаниях» можно, пардон за черный юмор, наглядно лицезреть в «Ераблуре».

И это еще не все.

Сам факт того, что VOMA во главе с большим другом ИГИЛ Вовой Вартановым продолжает в сегодняшней Армении вполне легально и весьма активно действовать, уже более чем показателен. Официальный Ереван и не думает отказываться от политики государственного террора. В этих лагерях «слушателей» учат не цветы собирать. Более того, хотя Вова Вартанов и его подручные любят при случае ссылаться на «швейцарскую модель», Армения, увы и ах, не Швейцария. Здесь не одно десятилетие раздувается культ террора. А политика террора проводится на государственном уровне — суды над армяснкими диверсантами в Баку дают здесь изрядную пищу для размышлений.

Более того, один из новых лагерей разворачивается в курортном городке Джермук, бывшем Исти-Су Шарур-Даралагезского уезда, то есть вплотную к границе с Азербайджаном, с тем ее участком, где армянские «зинворы» регулярно пытаются проверить на прочность азербайджанскую оборону. А еще один лагерь сей субъект вообще намерен организовать в Карабахе, в зоне ответственности миротворцев.

Интересно, конечно, как на эту провокационную активность отреагирует командование РМК. По логике вещей, здесь не могут не понимать, что речь идет о подготовке террористов, и какие проблемы создаст функционирование этого лагеря во взаимоотношениях Москвы и Баку, можно понять.

Но если реакция РМК — это еще предмет гадания, то нет сомнений в другом: такая террористическая сеть представляет прямую и явную угрозу и для Азербайджана, и для других стран. К сожалению, на адекватность властей Армении здесь рассчитывать не приходится. Но если для мирового сообщества слова о том, что среди террористов нет плохих и хороших, чужих и своих, и что террор неприемлем в любом варианте — не пустая декларация, то «осиное гнездо» террора в современной Армении нужно нейтрализовать. И если должной реакции мирового сообщества не последует, то Азербайджан будет вынужден принимать меры для обеспечения своей безопасности в одностороннем порядке. А мы это умеем. И пусть потом в Ереване не обижаются.

Нурани, обозреватель