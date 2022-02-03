Росмиротворцы выполняют свою миссию или надеются реализовать геополитические планы? (видео)

Командование российского миротворческого контингента распространило очередной видеорелиз: миротворцы посетили «Степанакертский театр имени Папазяна» и посмотрели спектакль — на русском языке. Как подчёркивается, это было сделано «в рамках поддержки русского языка и русской культуры в Нагорном Карабахе». Казалось бы, идиллическая картинка.

Но дело не только в провокационной географии — такой единицы, как «Нагорный Карабах», в Азербайджане более не существует, а о том, что дело происходит на территории Азербайджанской Республики, в одном из ее регионов, росмиротворцы не посчитали нужным. Вокруг русского языка и русской культуры в Ханкенди идет провокационная политическая «возня».

Сепаратисты с момента появления в Карабахе росмиротворцев всячески подчеркивают, что повышают здесь роль русского языка и русской культуры. Около года назад, в феврале 2021 года, здесь объявили русский язык «вторым государственным», притом что в Армении нет даже нормальной возможности учиться в школе на русском языке, сегодня здесь местная немногочисленная русская община проводит свои «курсы» и «мероприятия», стремясь продемонстрировать не столько популярность русского языка, сколько любовь верхушки сепаратистов к России, а в декабре 2021 года устроила этакую самодеятельную «регистрацию» граждан России и лиц славянского происхождения. А местные сепаратисты типа того же Давида Бабаяна выступают с заявлениями в стиле «без «Арцаха» новую битву наши русские братья поведут на Куликовом поле». Попытки реализовать в Ханкенди что-то вроде «сухумского», «цхинвальского» или «крымского» варианта видны здесь невооружённым глазом. Тем более что в Крыму, если кто забыл, все тоже начиналось с «культурной программы» и «русского языка», а в Цхинвали и Сухуми — с появления российских миротворцев. Там, конечно, и статус, и гарантии, и военный расклад, и соглашения были совсем другими, но кое-кто, похоже, этого еще не понял.

Формально за эту мышиную возню сепаратистов миротворцы как бы не отвечают. Но если они столь активно включаются в подобные провокационные «мероприятия», это уже меняет дело. Во-первых, на фоне понятной настороженности азербайджанской общественности неплохо было бы проявить определённую осторожность. А во-вторых, миротворцам, которые в Ханкенди сегодня по сути единственные, кто обладает хоть каким-то легальным статусом и полномочиями, в рамках своей миротворческой миссии давно должны были бы взяться за подготовку местного населения к будущей реинтеграции в азербайджанское общество и систему управления. То есть организовывать курсы азербайджанского языка и азербайджанской культуры. Но если командование РМК не проводит ни мероприятий по разоружению и расформированию незаконных вооруженных структур сепаратистов, ни пресекает их политической «возни», а теперь еще и включается в нее — тут уже вопросы не к сепаратистам, а к Москве: росмиротворцы выполняют в Карабахе свою миссию по примирению или же рассчитывают реализовать непонятные (а вернее, слишком понятные) геополитические планы и задумки? И ответ этот должен быть не в форме «пресс-релиза», а в той конкретике, которая происходит «в поле».

Отдел политики Minval.az