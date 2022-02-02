Заявление ANAMA – очередное подтверждение военных преступлений армян

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) распространило заявление в связи со взрывом со смертельным исходом в Евлахском районе.

Напомним, сегодня вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. Житель села Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 г.р.) во время ведения сельскохозяйственных работ погиб в результате взрыва, вызванного прикосновением к неизвестному предмету.

В ходе расследования и проверок, проведенных агентством на территории, было установлено, что обнаруженные взрывные устройства относятся к категории кассетных боеприпасов, заявили в ANAMA.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Со своей стороны отметим, что трагический инцидент в Евлахе вновь напоминает о многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных армянской военщиной в ходе 44-дневной войны. В их числе – и применение против мирного населения таких видов оружия, которые априори не могут быть точно «нацелены» именно на военные объекты. А это не только обстрелы Гянджи ракетами СКАД, Тертера и Барды – из РСЗО «Смерч», но и применение кассетных боеприпасов, прямо запрещенных международными конвенциями.

К сожалению, люди продолжают гибнуть от них и после окончания боевых действий. И самое главное, трагический инцидент в Евлахе еще раз напоминает, что виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Иначе подобные трагедии будут повторяться еще не раз.

Отдел новостей