Азербайджанские спортсмены отправились на Олимпийские игры-2022

Азербайджанская делегация отправилась в Пекин на зимние Олимпийские игры-2022.

Азербайджанская делегация в составе более 10 человек отправилась в Пекин для проведения подготовительных работ к участию наших спортсменов в зимних Олимпийских играх «Пекин-2022».

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Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана, в Пекин отправились шеф-де-миссион сборной Азербайджана на зимних Олимпийских играх Пекин-2022 начальник Управления международных связей Национального Олимпийского комитета (НОК) Анар Багиров, начальник управления маркетинга НОК Мехман Керимов, главный редактор газеты «Olimpiya Dünyası» Мурад Фарзалиев, секретарь НОК по международным программам Джейхун Рахманов.

Заместитель премьер-министра Али Ахмедов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь НОК Азер Алиев отправятся в Пекин согласно календарю соревнований азербайджанских спортсменов.

Знаменосец олимпийской сборной Азербайджана Владимир Литвинцев выступит 8 и 10 февраля. Екатерина Рябова отправится в Пекин 12 февраля. Она выступит 15 и 17 февраля. Оба наших спортсмена и их тренеры Алексей Четвертухин и Алексей Рябов вылетят в Пекин из Москвы.

В соревнованиях по фигурному катанию, которые пройдут с 4 по 18 февраля, олимпийская сборная Азербайджана будет представлена двумя спортсменами, сообщает АПА.