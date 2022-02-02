Свыше 50 азербайджанских общественников в России выразили озабоченность заявлением Ары Абрамяна

Консультативный совет «Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России» выразил серьезную озабоченность в связи с провокационным характером заявления президента Союза армян России, Ары Абрамяна, размещенного на официальном сайте организации, по поводу кинопоказа художественного фильма «Гарегин Нжде».

«Как известно, Гарегин Нжде был руководителем армянской националистической партии, подобной гитлеровской, тесно сотрудничал с руководством фашисткой Германии, активно боролся против Советского Союза. Президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью. Также он указывает, что художественный фильм «Гарегин Нжде» не входит в список запрещённых лент к показу на территории РФ.

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Считаем недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, выпуска литературы, установка памятников и др., посвященных пособникам фашистов.

Демонстрация в МЦ САР художественного фильма «Гарегин Нжде» не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.

После заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. Его слова: «Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других» вызывает недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет ввиду?

Напоминаем, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Ст.6 данного закона о борьбе с проявлениями фашизма.

Кроме этого, 17.12.2021 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма», – говорится в заявлении ассоциации азербайджанцев в РФ, которое подписали свыше 50 лидеров диаспоральных структур.