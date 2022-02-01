Хабиб рассказал о поединке с Конором

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах вспомнил о первой защите своего титула в поединке с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я ждал этого боя. Очень хотел драться, я был очень уверен в себе, потому что занимался этим всю жизнь. Моя мотивация была выше. Мы совершенно разные люди. Это касается и человеческих качеств, и спорта. Хотел показать, что мы на разном уровне, хотел показать это миллионам людей. Я был мотивирован его личностью и тем, что он представляет. Мною двигало много вещей, двигало то, что он нравился миллионам людей», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Газета.ру».

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Напомним, в октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом одержал победу над Макгрегором.