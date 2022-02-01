Жириновский заявил, что Россия как можно скорее «должна присоединить» к себе Украину

Украины в том виде, в котором она существует сейчас «не должно существовать». Её наличие на политической карте мира несёт угрозу безопасности гражданам России, а также «ДНР» и «ЛНР». По этой причине РФ должна оказать поддержку «ополченцам», заявил скандальный российский политик Владимир Жириновский.

«Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты», — передает его слова Ура.ру».