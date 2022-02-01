Сорос призвал сменить «режим» в Китае

Американский миллиардер и основатель «Фонда открытого общества» Джордж Сорос в лекции для Стэнфордского университета призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического «режима». Об этом сообщается на странице бизнесмена в Twitter.

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Также Сорос заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства. «Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении», — сказал миллиардер.