Турция подарила грузинской армии 2 трактора и 13 пикапов

Турция передала в дар грузинской армии два трактора и 13 пикапов. Как сообщает агентство Anadolu, церемония передачи техники прошла в пятницу в армейской казарме недалеко от Тбилиси.

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«Присутствовали высокопоставленные турецкие и грузинские военные и гражданские лица, в том числе посол Турции в Грузии Джерен Язган, полковник Бурак Алтынер, военный атташе Турции в посольстве Турции в Тбилиси, и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе», — пишет издание.

Бурчуладзе подчеркнул, что Турция активно и систематически способствует укреплению вооруженных сил страны, а также заверил турецких гостей, что инженерный корпус грузинской армии будет использовать транспортные средства и оборудование, подаренные Турцией.

Помимо тракторов и машин, турецкий подарок включает 18 комплектов для технического обслуживания техники.