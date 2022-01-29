Россиян в «ДНР» и «ЛНР» предупредили о призыве в армию в ВС РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предупредил, что постоянно проживающие в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» россияне могут быть призваны на службу в армию. Он заявил об этом ТАСС.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По его словам, граждане при желании могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ.

«Если граждане РФ, проживающие на территории «ДНР» и «ЛНР», захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он.