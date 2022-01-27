Жириновский предложил присвоить ему звание генерала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в связи с осложнившейся международной обстановкой присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всем депутатам-коммунистам — звание ефрейтора, эсерам — сержанта, «Единой России» – лейтенанта, а ЛДПР – полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора – его еще первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — написал политик.

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