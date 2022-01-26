Жириновский сравнил постоянно рожающих россиянок со свиноматками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи со студентами поделился с ними «жизненной мудростью». Сначала он обсудил поговорку «С милым рай и в шалаше», отметив, что это так, если шалаш находится в раю. Позже он обсудил с ними, сколько нужно заводить детей.

На видео, которое разместил телеканал РЕН-ТВ, из-зала в ответ на вопрос, заводить детей или нет, девушки стали выкрикивать: «Да!». Жириновский на это заявил: «Да и много. Всю жизнь рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать».

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Следом он описал судьбу такой женщины. По его словам, ей хочется жить, а она беременна, ребенок подрос и опять беременна. «И лежи в роддоме, а он гуляет, с мужиками отмечает рождение очередного ребенка», — описал Жириновский безрадостную картину.

Он также отметил, что женщине придется готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжелый, но его никто не ценит.

В конце политик заявил, что хорошо иметь ребенка, может одного, двух, трех, обратив внимание, что есть браки, когда люди отказываются иметь детей или вообще в брак не вступают.