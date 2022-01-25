Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила себя с американской моделью и актрисой Ким Кардашьян.

Пропагандистка Симоньян написала в своем телеграмм-канале, что «узнала о том, что она одной национальности и одного года рождения с Ким Кардашьян».

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Кроме этого журналистка отметила, что она также с моделью «одного роста, размера ноги и объема талии».

«А какие разные судьбы», – добавила пропагандистка.