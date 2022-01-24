АФФА уведомила УЕФА, что Федерация Футбола Армении спонсирует на их деньги сепаратистов

АФФА обратилась в континентальную футбольную организацию в связи с тем, что Федерация Футбола Армении выделила клубу сепаратистов «Лернайн Артсах» сумму из средств солидарности, полученных от УЕФА. Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с прессой и общественностью Национальной ассоциации Фируз Абдулла.

По его словам, эти деньги сепаратистам выделяет не УЕФА: «Организация выделила средства федерации футбола Армении. А сумму между клубами распределил исполнительный комитет. Мы сообщили УЕФА, что выделенные ими средства переданы в этом направлении».

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Исполнительный комитет Федерации футбола Армении неравномерно распределил выплаты солидарности, выделенные УЕФА, между местными клубами. Средства будут выплачены 8 клубам Премьер-лиги и 3 клубам Лиги I. Больше всего денег досталось «Урарту» — 82 000 евро. «Пюник» получит 78 000 евро, а «Ван» — 52 000 евро. «Арарат Армения», «Алашкерт», «Арарат», «Ноа» получат по 46 642 евро каждый. «Нораванк» и «Ширак» получат по 37 000 евро, «Гандзасар» — 20 000 евро, «Лернайн Артсах» — 15 003 евро.

Средства будут переведены на счета клубов в марте. В настоящее время первые 8 из этих клубов выступают в Премьер-лиге, а последние 3 — в Лиге I.