Пророссийские сепаратисты из «ДНР» заявили, что находятся в «режиме повышенной боеготовности»

Пророссийские сепаратисты из «ДНР» заявили, что находятся в «режиме повышенной готовности».

По их утверждениям, к линии соприкосновения стягиваются украинская артиллерия и танки.

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Они предложили украинским офицерам и солдатам с «целью сохранения своих жизней отказаться от участия в боевых действиях в Донбассе».

Ранее, напомним, Пентагон заявлял, что Кремль уже разместил группу оперативников для «проведения операции под чужим флагом» с целью вторжения в Украину.

Там отмечали, что операция, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения.