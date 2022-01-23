Автогонщица проехала семь тысяч километров с переломом руки

Российская автогонщица Мария Опарина сумела стать настоящей героиней ралли-рейда «Дакар», преодолев семь тысяч километров с переломом руки. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Ударилась машина об дюну, и так я получила повреждение руки. В двух местах ее сломала. Ортопеды из числа организаторов сказали, если не будет никакого дискомфорта можешь ехать дальше. Пару дней еще потом подрабатывали гипс, подрезали его, рулила двумя руками, но, естественно, большая нагрузка приходилась на правую руку», — поведала Опарина.

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