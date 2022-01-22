Эрдоган заявил о планах провести встречу формата «3+3» в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы «3+3», сообщает канцелярия турецкого лидера.

«В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы «3+3″, разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым»- говорится в сообщении.

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